Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
How We Can Do Better As A County Hospital
0:00
-41:34

How We Can Do Better As A County Hospital

Screening/ Drug efficacy/ Sotorasib/ Adaura and m…
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Vinay Prasad MD MPH

Screening/ Drug efficacy/ Sotorasib/ Adaura and more

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