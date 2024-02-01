Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
Keynote 564 - a flawed study
0:00
-17:56

Keynote 564 - a flawed study

Another flawed study Keynote 564. Pembro in adjuv…
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Vinay Prasad MD MPH

Another flawed study Keynote 564. Pembro in adjuvant RCC

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