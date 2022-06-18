Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
Kids Vaccine For Under 5 years Old
0:00
-42:34

Kids Vaccine For Under 5 years Old

I take a deep dive into the data for the mRNA vac…
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Vinay Prasad MD MPH

I take a deep dive into the data for the mRNA vaccines for kids under 5 years olds

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