Lies and Exaggerations about Kids Vaccine I give examples, and show why they are lies
Lies and Exaggerations about Kids Vaccines < 5 years Old is Bad Public Health
Lies and Exaggerations about Kids Vaccine I give …
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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