Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
Lies and Exaggerations about Kids Vaccines < 5 years Old is Bad Public Health
0:00
-19:00

Lies and Exaggerations about Kids Vaccines < 5 years Old is Bad Public Health

Lies and Exaggerations about Kids Vaccine I give …
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Vinay Prasad MD MPH

Lies and Exaggerations about Kids Vaccine I give examples, and show why they are lies

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