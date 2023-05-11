Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
Mammographic Screening : A complete review of the evidence
0:00
-37:04

Mammographic Screening : A complete review of the evidence

Why the USPSTF is wrong
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Vinay Prasad MD MPH

Why the USPSTF is wrong

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