Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
More basics on randomized controlled trials - Part 2
0:00
-42:41

More basics on randomized controlled trials - Part 2

I get into endpoints, surrogates, validation, bli…
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Vinay Prasad MD MPH

I get into endpoints, surrogates, validation, blinding, crossover, and control arms.

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