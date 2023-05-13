Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
Myeloma Roundtable - Manni M. Raj C. VP discuss controversies
0:00
-1:20:55

Myeloma Roundtable - Manni M. Raj C. VP discuss controversies

Early treatment of myeloma, dual vs. single maint…
Vinay Prasad MD MPH's avatar
Vinay Prasad MD MPH

Early treatment of myeloma, dual vs. single maintenance, and finally transplant or no transplant.

Discussion about this episode

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Vinay Prasad · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for writing, podcasting, and media founders.