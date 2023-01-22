Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
Myeloma Twitter Just Makes Things Up - Lessons for All Oncologists & Expertise
0:00
-42:08

Myeloma Twitter Just Makes Things Up - Lessons for All Oncologists & Expertise

I annotate an online case discussion; Every deci…
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Vinay Prasad MD MPH

I annotate an online case discussion; Every decision is not based in evidence. Madness

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