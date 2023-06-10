Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
Post Protocol Therapy - QOL - Adjuvant - Olivier Joins VP
0:00
-41:22

Post Protocol Therapy - QOL - Adjuvant - Olivier Joins VP

T. Olivier from Geneva is back. A fan favorite g…
Vinay Prasad MD MPH's avatar
Vinay Prasad MD MPH

T. Olivier from Geneva is back. A fan favorite guest. We discuss 3 recent papers.

Discussion about this episode

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Vinay Prasad · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for writing, podcasting, and media founders.