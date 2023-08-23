Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
Prasad and Mandrola discuss recent journal articles/ Republicans/ Stenting
0:00
-42:44

Prasad and Mandrola discuss recent journal articles/ Republicans/ Stenting

Simultaneously released on Sensible Medicine. Tim…
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Vinay Prasad MD MPH

Simultaneously released on Sensible Medicine. Time to subscribe to Sensible Medicine substack and podcast.

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