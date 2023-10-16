Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
Prasad's lecture gets cancelled/ Cifu Gets COVID a SM crossover
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-54:55

Prasad's lecture gets cancelled/ Cifu Gets COVID a SM crossover

Mandrola, Prasad and Cifu are back to discuss the…
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Vinay Prasad MD MPH

Mandrola, Prasad and Cifu are back to discuss the latest drama

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