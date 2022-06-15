I discuss the timeline of Ratify and Quantum. Was this an ethical trial? Is it sufficient to say a trial is ethical because 50% of participants get something?
QuANTUM - Quizartinib Front Line - Ethics of Global Trials
I discuss the timeline of Ratify and Quantum. Wa…
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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