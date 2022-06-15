Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
QuANTUM - Quizartinib Front Line - Ethics of Global Trials
0:00
-41:46

QuANTUM - Quizartinib Front Line - Ethics of Global Trials

I discuss the timeline of Ratify and Quantum. Wa…
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Vinay Prasad MD MPH

I discuss the timeline of Ratify and Quantum. Was this an ethical trial? Is it sufficient to say a trial is ethical because 50% of participants get something?

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