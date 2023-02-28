Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
RCT 101 And Papa Heme
0:00
-1:10:25

RCT 101 And Papa Heme

I talk RCTs 101; KM Plots; Blinding: 2:1 randomiz…
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Vinay Prasad MD MPH

I talk RCTs 101; KM Plots; Blinding: 2:1 randomization: Concealment and more. Then Papa Heme Tells you How to Find your First Job

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