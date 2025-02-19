I discuss RFK Jr.'s confirmation as the US Secretary of Health and Human Services; recent layoffs at the CDC and NIH; and some comments by Harold Varmus in criticism of Jay Bhattacharya.
RFK Jr takes office/ CDC layoffs/ Varmus criticizes Jay's proposal for Academic Freedom
I discuss RFK Jr.'s confirmation as the US Secret…
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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