Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
RFK Jr takes office/ CDC layoffs/ Varmus criticizes Jay's proposal for Academic Freedom
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-27:39

RFK Jr takes office/ CDC layoffs/ Varmus criticizes Jay's proposal for Academic Freedom

I discuss RFK Jr.'s confirmation as the US Secret…
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Vinay Prasad MD MPH

I discuss RFK Jr.'s confirmation as the US Secretary of Health and Human Services; recent layoffs at the CDC and NIH; and some comments by Harold Varmus in criticism of Jay Bhattacharya.

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