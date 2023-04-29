Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
The Crushing, Cruel Cost of Cancer Drugs - My Lecture
0:00
-30:37

The Crushing, Cruel Cost of Cancer Drugs - My Lecture

Cost of Cancer drugs - VP's lecture
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Vinay Prasad MD MPH

Cost of Cancer drugs - VP's lecture

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