T.O. joins me for the missing episode. These are the unspoken rules of Oncology; We dive deeper into Malignant Book Club.
Unspoken Rules of Oncology - Malignant BC Part 6
T.O. joins me for the missing episode. These are …
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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