Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
Unspoken Rules of Oncology - Malignant BC Part 6
0:00
-1:02:49

Unspoken Rules of Oncology - Malignant BC Part 6

T.O. joins me for the missing episode. These are …
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Vinay Prasad MD MPH

T.O. joins me for the missing episode. These are the unspoken rules of Oncology; We dive deeper into Malignant Book Club.

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