Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
When Evidence EXPIRES - My Grand Rounds Today at Mt Sinai
0:00
-52:42

When Evidence EXPIRES - My Grand Rounds Today at Mt Sinai

My grand rounds; Beta blockers post MI Single cen…
Vinay Prasad MD MPH's avatar
Vinay Prasad MD MPH

My grand rounds; Beta blockers post MI Single center vs multicenter RCT Masks Boosters and more

Discussion about this episode

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Vinay Prasad · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for writing, podcasting, and media founders.